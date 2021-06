METEO – CALDO ESTIVO, ma non senza PIOGGE e TEMPORALI in ITALIA: ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

Tempo pressoché stabile ovunque

Dopo circoscritte aree di maltempo nel corso di questo pomeriggio che hanno interessato le località più nordorientali della nostra Penisola, le condizioni meteo sono andate migliorando nel corso di questa serata e in queste ore stanno risultando stabili pressoché ovunque. Inoltre anche le temperature si attestano su valori già piuttosto alti e oltre la media del periodo. Il miglioramento in atto in Italia sarà comunque temporaneo, come vedremo nel presente editoriale.

Domani tornano piogge e temporali

Un flusso perturbato continua ad oscillare repentinamente oltralpe e contribuirà nella giornata di domani domenica 20 giugno a creare più di qualche grattacapo all’Anticiclone: infatti, piogge e temporali ritorneranno a colpire le aree più settentrionali della nostra Penisola, in particolar modo il nordovest, ma con fenomeni in estensione bene o male su gran parte dell’arco alpino e subalpino. Le temperature continuano comunque a rimanere su valori mediamente oltre la media sullo stivale. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte occidentale e settentrionale e sulla Lombardia settentrionale, con quantitativi cumulati localmente moderati; isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori alpini e sulle pianure prospicienti di Piemonte e Lombardia, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile aumento su regioni centrali, Calabria e Sicilia; massime in sensibile diminuzione su Valle d’Aosta e settori alpini del Piemonte, in aumento, localmente sensibile, su Sardegna e Sicilia; valori massimi elevati su tutte le aree interne e pianeggianti, fino a localmente molto elevati su Pianura Padana orientale, Marche, Umbria, Sardegna, Puglia settentrionale, Basilicata orientale e Sicilia. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.