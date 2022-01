METEO – CALO TERMICO imminente in ITALIA con l’ingresso di correnti più FREDDE nel Mediterraneo, i dettagli

Tempo stabile pressoché ovunque in Italia

Sono molto evidenti dalle immagini satellitari le condizioni meteo di generale stabilità che interessano l’Italia da qualche giorno a questa parte grazie alla presenza altrettanto evidente dalle mappe sinottiche di un campo di Alta pressione di natura azzorriana. Tale situazione è accompagnata peraltro da cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi e da qualche nebbia che tra questa notte e le prime ore di questa mattina ha ridotto la visibilità di diverse località della Pianura Padana e delle vallate interne di Toscana e Umbria. La nebbia ha successivamente lasciato spazio, nella seconda parte della mattinata, a cieli sereni o poco nuvolosi, come scritto in precedenza.

Anticiclone insistente anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni

L’Anticiclone azzorriano torna così ad interessare il nostro Paese dopo una decina di giorni di assenza (aveva infatti caratterizzato l’inizio del 2022 in Italia) con le temperature che tuttavia, malgrado un lieve aumento, continuano ad attestarsi su valori comunque invernali. Esso terrà saldo il controllo del nostro Paese non solo nelle prossime ore, con cieli sereni o al più poco nuvolosi specie lungo il versante tirrenico, ma anche nei prossimi giorni, fatto salvo per qualche novità in arrivo dal punto di vista delle temperature, come vedremo nel presente editoriale.

Ondata di freddo artico sul settore balcanico

A partire dalla giornata di domani lunedì 17 gennaio e per i giorni successivi, un’ondata di freddo di stampo artico interesserà principalmente il settore balcanico. Tuttavia, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, la presenza di tali correnti fredde poco più ad est della nostra Penisola, porterà qualche effetto ‘collaterale’ anche sull’Italia stessa, come vedremo nel prossimo paragrafo.

