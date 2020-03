METEO – CALO TERMICO imminente sull’ITALIA, ecco quando e la sua entità

Maltempo al nordest e alcune regioni centro-meridionali

Nella giornata odierna com’era evidente dal quadro previsionale di ieri, il maltempo ha fatto nuovamente la sua apparizione sulla nostra Penisola, con piogge di debole o al più moderata intensità sulle regioni nordorientali in estensione in queste verso meridione. Nevicate a partire da 1000/1100 metri in Trentino, con accumuli comunque piuttosto scarsi. Momentaneamente le piogge di debole intensità interessano anche alcune aree settentrionali della Puglia e della Campania.

Fenomeni locali sul medio versante adriatico

Oltre al maltempo in alcune aree delle regioni centro-meridionali già in precedenza menzionate, c’è da dire che fenomeni locali potrebbero interessare anche il medio versante adriatico, in particolare l’Abruzzo, con fenomeni anche qui piuttosto rapidi e deboli, in grado di apportare cumulati altrettanto scarsi se non addirittura assenti. Altrove, nonostante l’aumento evidente della nuvolosità che appare talvolta anche minacciosa, il tempo dovrebbe rimanere pressoché asciutto.

Calo termico già sensibile al nord

Per quanto riguarda l’aspetto termico invece, il passaggio di un cavo atlantico sul nord Italia ha determinato già un calo termico in queste aree piuttosto sensibile e fino a 5/6°C. Le piogge e i cieli nuvolosi hanno favorito il calo soprattutto nelle temperature massime, a causa del mancato riscaldamento dell’irraggiamento solare diurno, unito chiaramente all’afflusso di correnti più fresche ad alta quota di matrice atlantica. E al centro-sud?