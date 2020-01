METEO – CAMBIA TUTTO, IRRUZIONE ARTICA in arrivo in ITALIA con NEVE a BASSA QUOTA? I dettagli

Giorni della merla con temperature oltre la media

I giorni della merla, noti tradizionalmente come i giorni più freddi dell’anno, stanno invece passando sotto l’influsso di correnti più miti di origine atlantica, con note di maltempo occasionali in Italia e temperature che si registrano ovunque oltre la media del periodo. In particolare sulle regioni centro-meridionali le temperature sono quasi primaverili, con massime oltre i +15°C praticamente dappertutto in queste aree.

Weekend con caldo anomalo in Italia

Prima delle possibili novità fredde del mese di febbraio però, si avrà a che fare con l’ennesimo innalzamento di un campo anticiclonico sull’intero bacino del Mediterraneo centro-occidentale di quest’inverno, che avvolgerà ancora una volta anche la nostra Penisola. L’Anticiclone risulterà davvero possente con condizioni meteo di generale stabilità accompagnate da temperature sopra la media del periodo.

Vortice polare in indebolimento

E’ capitato spesso in passato che quando si ha a che fare con una prima parte invernale deludente, con freddo scarso o del tutto assente non solo in Italia ma sull’intero comparto europeo, la stagione si riscattasse poi sulla parte finale. Non è solo una coincidenza: con l’invecchiamento dell’inverno il vortice polare si indebolisce in maniera fisiologica e viene reso vulnerabile agli attacchi degli Anticicloni planetari, con conseguenti scambi meridiani anche piuttosto freddi.