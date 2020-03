METEO – CAMBIA TUTTO, possibile IMPONENTE ANTICICLONE in arrivo, ecco quando

Piogge e nevicate a bassa quota sulle regioni centro-settentrionali oggi

Il maltempo nella giornata odierna ha messo il mirino sulle regioni centro-settentrionali del Paese, colpendo in particolare il nord nel corso della mattinata con neve a quote davvero basse e intorno ai 300/400 metri e il centro nelle ore di questo pomeriggio e nelle prossime serali. Le piogge interesseranno in particolare il basso Lazio e l’Abruzzo, ma anche il Molise, la Campania e la Puglia settentrionale. La quota neve nel corso della serata si abbasserà sulla regione abruzzese intorno ai 500/600 metri.

Nevicate a quote bassissime nelle zone interne della Campania nelle prime ore di domani

Nella giornata di domani mercoledì 1° aprile che contrassegnerà dunque anche l’ingresso in scena del mese di aprile, gli effetti della perturbazione di origine artico continentale saranno ancora evidenti sull’Italia soprattutto nelle ore notturne della prima mattina. La neve infatti interesserà le zone interne della Campania a una quota non superiore ai 300/400 metri, con fenomeni comunque in esaurimento nel corso della mattinata.

Dal weekend sarà nuovamente Alta pressione, ma disturbata

A partire dal prossimo fine settimana un nuovo promontorio anticiclonico porrà fine a questa ampia parentesi instabile e in alcuni tratti anche invernale, con la neve scesa spesso a quote basse nell’ultima settimana. Ciò sancirà un netto e generale miglioramento delle condizioni meteo che appariranno in prevalenza stabili, salvo qualche eccezione a causa delle infiltrazioni di flussi instabili provenienti dai quadranti orientali, come vedremo nel prossimo paragrafo.