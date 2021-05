METEO – Canto del cigno di MAGGIO: in arrivo l’ultima PERTURBAZIONE del MESE, prima dell’ESPLOSIONE dell’ESTATE?

Condizioni meteo stabili in Italia, ma peggioramento dietro l’angolo

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! I cieli si fanno sempre più coperti al nord Italia a causa dell’arrivo di correnti più umide che apporteranno precipitazioni nelle ore serali di questo venerdì; osservando l’ultima immagine satellitare i cieli risultano pienamente sereni o al più poco nuvolosi sulle regioni del centro-sud. Focalizzandoci sulle piogge queste interesseranno soltanto le propaggini settentrionali della nostra penisola, che non vedranno uno spiraglio di sole per un pò di tempo.

Flusso umido insistente al settentrione e ancora piogge

Meteo maltempo – Se da una parte avremo l’anticiclone africano che detterà le fila al sud, al nord Italia come scritto pocanzi, il tempo andrà incontro ad un graduale peggioramento: stanotte avremo un primo passaggio di precipitazioni, che risulteranno più intense sulle zone pedemontane di Piemonte, Lombardia e Trentino, dove non si escludono punte fino a 50-60 millimetri. Domani sabato, avremo qualche pioggia anche sulla Toscana a causa di una breve abbassamento verso sud del flusso umido, mentre i fenomeni si estenderanno anche alle regioni del nord-est. Qualche nevicata potrà manifestarsi in alta quota specie sul Trentino-Alto Adige al di sopra dei 1700-2000 metri. Cosa accadrà nel frattempo al sud? Scopriamolo insieme!

Impennata delle temperature al sud, con punte fino a 35 gradi

Focus temperature – Nel corso del weekend le temperature andranno ad incrementare gradualmente al sud Italia: torneranno punte fino a 30°C nella giornata di sabato sulle Isole Maggiori, ma già tra domenica e lunedì le isoterme in quota subiranno un brusco rialzo. Conseguente sarà l’incremento termico al suolo che vedrà punte di 35-36°C specie sulla Sicilia a causa dei venti di caduta e fino a 30°C sulle regioni del centro (nonché sulla città di Roma). Caldo e stabilità saranno presto insidiati dal passaggio di una nuova perturbazione, che potrebbe chiudere il conto per il mese di Maggio. Ecco perché!

