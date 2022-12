Meteo Capodanno – Anticiclone no stop, anche Gennaio al via con tempo stabile e mite

L’anticiclone manda al tappeto l’Inverno

Stagione invernale sin qui iniziata decisamente dinamica sull’Italia, con la prima parte del mese di dicembre che ha portato frequenti fasi di maltempo ed i primi fiocchi di neve in pianura su parte del Nord. L’aria fredda, tuttavia, è rimasta confinata principalmente alle regioni settentrionali, con i monti del centro-sud che si ritrovano attualmente sostanzialmente sgombri da neve sino ai 2000 metri di quota! Dinamicità atmosferica che ha subito un brusco stop, in seguito ad un ricompattamento e progressivo rinforzo del vortice polare. Il flusso zonale è infatti in decisa ripresa sull’Europa con le masse d’aria miti che sono andate a sostituire quelle fredde artiche giunte nelle scorse settimane, mentre gli anticicloni tendono con più facilità ad estendersi alle bassi latitudini, quindi coinvolgendo l’Italia.

Meteo festività di Natale tra anticiclone e qualche disturbo

Festività di Natale che trascorreranno con un dominio anticiclonico sull’Italia. Meteo quindi mediamente stabile e mite su gran parte d’Italia, ma con cieli resi grigi sulla Pianura Padana e settori costieri da nubi basse. Qualche goccia di pioggia non è esclusa sul levante ligure e Friuli tra Natale e Santo Stefano. Maggiori schiarite interesseranno i settori montuosi, specie del centro-sud, e le coste ioniche. Temperature miti con valori massimi attesi fino a +20°C su Sardegna e Sicilia, mentre in montagna si potranno superare i +10°C a 1500 metri di quota!

Anticiclone no stop fino a San Silvestro?

Meteo Capodanno – Secondo l’ultimo outlook del modello europeo ECMWF, la settimana compresa tra il 27 dicembre ed il 2 gennaio potrebbe far registrare anomalie negative di pressione tra il vicino Atlantico, Regno Unito ed Islanda, mentre scarti positivi sul resto d’Europa. L’Italia, in tal modo, si ritroverebbe spesso coinvolta da rimonte anticicloniche con scarti positivi di temperature anche di 5-7°C, quindi decisamente miti per il periodo. Non mancheranno le nubi sui settori costieri e Pianura Padana con qualche goccia di pioggia tra levante ligure ed alta Toscana, nonché sul Friuli. Mese di dicembre che chiuderà quindi con l’anticiclone sull’Italia, ma che tempo è atteso per il Capodanno? Vediamo nella prossima pagina una possibile tendenza.

CONTINUA A LEGGERE​

Salgono le quotazioni per un Capodanno con l’anticiclone

Come sempre ribadiamo che non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto per il lungo termine, ma solo una tendenza probabilistica. Secondo i modelli matematici odierni la situazione circolatoria che si va instaurando sull’Europa potrebbe insistere anche per l’avvio di gennaio. Vortice polare in deciso rinforzo nei prossimi giorni determinerà di conseguenza una maggior spinta anticiclonica verso le basse latitudini europee. Per l’avvio di gennaio, quindi la giornata di Capodanno, al momento è molto probabile la presenza di un promontorio subtropicale sul Mediterraneo centrale, prolungando quindi la fase stabile e mite anche per l’inizio del nuovo anno. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.