METEO CAPODANNO – Caldo fuori STAGIONE con impennata delle TEMPERATURE su ALPI e APPENNINI. La situazione

Situazione meteo attuale in Italia

Buon inizio di settimana cari amici del Centro Meteo Italiano! La situazione meteo attuale vede la presenza di un vasto fronte nuvoloso che si sta spostando verso il nostro territorio da ovest, grazie ad un nuovo impulso perturbato che si paleserà nel corso della giornata odierna e nella giornata di domani. Questo sarà l’ultimo peggioramento del 2021 che lascerà spazio all’espansione di un campo d’alta pressione, ma entriamo nel dettaglio!

Fase di maltempo tra oggi e domani:

Specie a partire da questo pomeriggio le piogge si andranno a palesare sui settori del nord-ovest, con nevicate a partire dai 1000 metri di quota. Piogge anche su Toscana, Sardegnam Campania e Sicilia. Nel corso delle ore serali le precipitazioni più intense si sposteranno sempre più verso oriente interessando le regioni centrali. Neve anche in Appennino a partire dai 1400 metri sull’Emilia Romagna e 1600 metri tra Umbria, Lazio e Abruzzo. Fenomeni in estensione anche alle regioni meridionali dove non mancheranno le piogge. A seguire atteso un progressivo rialzo delle temperature grazie all’elevazione di un cuneo altopressorio di matrice sub-tropicale.

Verso Capodanno con temperature in aumento

Situazione piuttosto “atipica” per gli ultimi giorni dell’anno che vedranno l’arrivo di una possente fase anticiclonica in Italia: dal 28 dicembre infatti i principali modelli matematici mostrano l’elevazione di un poderoso campo d’alta pressione che potrebbe radicarsi sul bacino Mediterraneo abbracciando anche l’Italia per il periodo a ridosso di Capodanno. Questa situazione potrebbe portare stabilità a lungo ed un’impennata delle temperature a valori piuttosto anormali per il periodo con picchi di oltre 10°C al di sopra delle medie stagionali sull’Europa centrale.

