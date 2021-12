METEO – Brusco STOP dell’INVERNO con CALDO molto ANOMALO nel MEDIO termine. Ecco che succederà

Situazione meteo attuale in Italia

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione meteo che vede l’Italia sotto l’influenza di nuove piogge in atto, che si stanno palesando particolarmente sull’Appennino Tosco-Emiliano e sulle regioni centrali. Nel corso delle ore mattutine avremo fenomeni sparsi sulle regioni centrali. Attenzione in serata quando le precipitazioni approderanno anche sulle regioni del meridione. Vediamo le previsioni nel dettaglio!

Previsioni meteo per Santo Stefano

Meteo – Attesa dunque nuvolosità compatta sulle regioni del centro e del nord in questa gioirnata di Santo Stefano. La neve andrà a cadere oltre i 1800 metri di quota in Appennino centrale e sopra i 1700 metri su quello settentrionale. Al pomeriggio avremo fenomeni anche intensi su Lazio e Campania, mentre le piogge risulteranno generalmente deboli su Sardegna, Toscana, Emilia Romagna e Triveneto. Altrove variabilitò asciutta. In serata il clou dei fenomeni insisterà sulla Campania e sulla Sicilia. Le temperature subiranno un aumento specie al centro-sud, con valori fino a 16-18°C di massima. Vediamo la tendenza per il seguito.

Nuova fase di maltempo per l’inizio della prossima settimana

Tendenza – Nel corso della prossima settimana avremo un impulso di stampo polare che sarà accompagnato da un vortice di bassa pressione. Questo transiterà da ovest verso est, raggiungendo il Mediterraneo centrale. Ancora dunque piogge e maltempo in Italia, con temperature più consone alla stagione autunnale. Da martedì la situazione potrebbe cambiare con l’arrivo di un periodo anticiclonico che decreterà il termine del 2021.

