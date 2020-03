METEO – Carico di NEVE a MEDIO-BASSA QUOTA in arrivo sull’ITALIA, ecco quando e dove

Benvenuta primavera meteorologica

Con oggi è ufficialmente iniziata la stagione primaverile meteorologica, convenzionalmente attribuita tutti gli anni al primo giorno del mese di marzo, differentemente dall’inizio della stagione astronomica calcolata matematicamente in base all’orbita terrestre: l’equinozio di primavera quest’anno infatti ci sarà il 22 marzo. Dopo un inverno come quello appena trascorso di continue rimonte anticicloniche, la primavera sembra invece partire con la marcia ingranata sul maltempo, come vedremo.

E’ già maltempo in Italia

Già in queste ore una vasta area depressionaria proveniente direttamente dall’Oceano Atlantico si è abbassata di latitudine interessando parte del continente europeo e la nostra Penisola, con le piogge che stanno attualmente colpendo il nord-est, alcune aree interne della Toscana e l’Umbria centro-settentrionale. Nelle prossime ore il tempo è destinato ad estendersi ancor più verso meridione interessando anche il Lazio e la Campania, con i maggior accumuli previsti nelle zone interne grazie al fenomeno dello stau.

Neve in arrivo sulle Alpi a quote medio-basse

Insieme alle piogge questo peggioramento riporterà anche la neve a quote medio-basse sulle località alpine. Dopo un inverno piuttosto di secca e in cui la mitezza si è avvertita soprattutto in montagna, le nevicate torneranno ad imbiancare alcune località alpine poste a quote superiori gli 800/1000 metri. Esse interesseranno bene o male tutto l’arco alpino, apportando un accumulo comunque generalmente debole.