METEO CARNEVALE – L’INVERNO si prende una RIVINCITA a fine MESE, con MALTEMPO e NEVE. I dettagli

Condizioni meteo in Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di nuvolosità compatta sulle regioni del sud Italia dove si sta facendo sentire il transito del minimo di bassa pressione che ha determinato maltempo e nevicate al centro-nord nella giornata di ieri. Al meridione dunque sarà una giornata ancora instabile, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo in atto al sud Italia, ecco le previsioni meteo

Meteo martedì – Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni, locali nevicate sulle Alpi di confine oltre i 500 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi per addensamenti alti in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque. Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, residue precipitazioni sull’Abruzzo. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su settori Peninsulari e Sicilia, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora fenomeni specie su Puglia, Calabria e Sicilia, migliora altrove. In serata tempo in miglioramento ovunque salvo residue piogge sulla Calabria. Neve oltre gli 800-1000 metri. Vediamo di seguito la tendenza settimanale.

Alta pressione in espansione nei prossimi giorni

Dopo la giornata odierna la nostra penisola vivrà un graduale miglioramento delle condizioni meteo: questo grazie all’espansione di un promontorio d’alta pressione che riporterà stabilità sul bacino Mediterraneo. Le temperature in questo frangente subiranno un rialzo, con valori che si discosteranno dalle medie di 4-5°C. Nuovo peggioramento a seguire da venerdì, con l’arrivo di un nuovo affondo polare.

