METEO – Cavo PERTURBATO in transito con PIOGGE e TEMPORALI in ITALIA: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Miglioramento al sud, peggioramento al nord

La nostra Penisola continua ad essere il bersaglio di blandi cavi atlantici in affondo proprio in direzione del Mediterraneo e che sono capaci talvolta di portare condizioni di spiccato maltempo, che tuttavia in molti casi finiscono per interessare una sola macroarea italiana, com’è successo lo scorso fine settimana al nord. Nelle prossime ore un nuovo affondo provocherà un altro peggioramento a partire dall’alto Piemonte; ciò seguirà un miglioramento al sud dopo che localizzati temporali avevano interessato le aree interne di Sicilia e Calabria.

Domani piogge e temporali sulle aree più settentrionali del Paese

Il maltempo che si azionerà questa sera a partire dall'alto Piemonte si espanderà verso oriente a partire già dalle prime ore della notte di domani mercoledì 29 settembre, con piogge e temporali sull'alta Lombardia. Il fronte instabile continuerà a spostarsi verso est andando a colpire svariate zone delle regioni nordorientali tra pomeriggio e sera. Nel pomeriggio inoltre localizzati temporali potrebbero interessare anche l'Appennino Tosco-Emiliano, così come il resto dell'Appennino, in particolare quello Lazio-Abruzzese e quello calabrese. Rovesci e possibili temporali sulle aree tirreniche di Calabria e Sicilia. Più asciutto sul resto dello stivale e con clima gradevole.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse nelle prime ore della giornata, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte centro-settentrionale e settori alpini, pedemontani e adiacenti zone di pianura della Lombardia occidentale, con quantitativi cumulati moderati; sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori alpini e prealpini della Lombardia e su Trentino Alto Adige e settori alpini e prealpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, in sconfinamento ai settori di pianura di Lombardia orientale, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su entroterra della Liguria di Levante e Appennino tosco-emiliano, in trasferimento serale ai settori pianeggianti dell’Emilia centro-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone interne del Lazio, settori occidentali e rilievi di Abruzzo e Molise, zone interne della Puglia meridionale, versante tirrenico e rilievi della Calabria e sulla Sicilia orientale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui citati settori siciliani e calabresi. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: localmente forti dai quadranti occidentali sulla Sardegna. Mari: tendenti a molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e il Tirreno centrale settore Ovest. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

