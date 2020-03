METEO – Ciao MALTEMPO, ora è la volta dell’ANTICICLONE AFRICANO: schizzano le temperature, ecco i dettagli

Residuo maltempo sulle regioni meridionali

In queste ore residuo maltempo sta colpendo alcune regioni meridionali, quali la Calabria e la Sicilia jonica in maniera estremamente localizzata grazie agli effetti della perturbazione che in queste ore sta lasciando l’Italia. Si chiude così, come vedremo, una prima decade di marzo piuttosto instabile e dinamica, in cui a prevalere sono stati i numerosi affondi delle saccatura di origine nordatlantica sulla nostra Penisola.

Bel tempo sulle regioni centro-settentrionali

Mentre su alcune aree joniche il maltempo colpisce in maniera estremamente localizzata e con debole intensità, diversa invece si presenta la situazione sulle regioni centro-settentrionali della nostra Penisola, dove i cieli appaiono perlopiù soleggiati o poco nuvolosi, con condizioni meteo dunque stabili. Tali condizioni si rinnoveranno anche nel corso della corrente serata con temperature ancora allineate alla norma del periodo.

Arriva l’Alta pressione africana

Dopo circa due settimane di assenza, in Italia torna l’Anticiclone africano. Per la verità tale figura barica non ha mai abbandonato il comparto del Mediterraneo, portando bel tempo e temperature sopra la media del periodo sulla penisola iberica, dunque sul settore occidentale mediterraneo. A partire da domani mercoledì 11 marzo l’Anticiclone torna in Italia e lo farà in grande stile causando l’innalzamento sensibile delle temperature.