METEO – CICLONE MEDITERRANEO in AZIONE, NUBIFRAGI insistono nelle PROSSIME ORE in ITALIA, ecco dove

Italia divisa a metà tra la stabilità e il violento maltempo

E’ dalla giornata di ieri che si presenta un quadro meteorologico italiano particolarmente complesso, con le condizioni meteo che si presentano perfettamente stabili sulle regioni centro-settentrionali accompagnate peraltro anche da cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi (con nuvolosità tuttavia in aumento proprio in queste ore), mentre alcuni settori del sud hanno a che fare con condizioni di violento maltempo che hanno già provocato danni, disagi e purtroppo anche 1 vittima.

Allerta rossa su Sicilia orientale e settore jonico della Calabria

La situazione meteorologica appare dunque piuttosto critica e in alcune aree la Protezione Civile aveva infatti già diramato un’allerta meteo di massimo livello. Nubifragi e temporali persistenti hanno prodotto un accumulo complessivo piuttosto elevato. Nella sola giornata di ieri alcune località superavano abbondantemente i 200 millimetri e anche gli accumuli odierni superano in molti casi i 100 millimetri dalla mezzanotte.

Ciclone mediterraneo continuerà a causare nubifragi al sud

Il violento maltempo, accompagnato talvolta anche da raffiche di vento altrettanto violente, è stato provocato da un ciclone mediterraneo posizionato sul Canale di Sicilia, generatosi ieri e alimentato dal contrasto tra le fredde correnti nordorientali e quelle più miti provenienti dal continente africano. Nelle prossime ore, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, la situazione purtroppo sembra destinata a non migliorare e propendere anzi per una persistenza dei fenomeni anche intensi e a carattere di nubifragio, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.