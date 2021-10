METEO – Violento MALTEMPO con NUBIFRAGI in arrivo, ancora ALLERTA ROSSA della Protezione Civile, ecco dove

In serata maltempo intenso sulle Isole Maggiori e primi rovesci in Calabria

Dopo un pomeriggio foriero di maltempo, che ha presentato talvolta carattere estremo, con danni e disagi soprattutto in Sicilia, la serata non promette nulla di buono sotto questo punto di vista: piogge e temporali infatti non solo continueranno ad interessare le zone centro-orientali della Sicilia e il trapanese, con fenomeni localmente anche intensi, ma colpiranno anche le aree sudorientali della Sardegna anche in maniera intensa e con i primi rovesci attesi in Calabria.

Domani ancora violento maltempo con nubifragi

Persisteranno rovesci e temporali nelle prime ore della notte sulla Sardegna sudorientale, in successivo miglioramento. Ma le condizioni meteo peggioreranno in maniera più visibile sulla Calabria e in particolare sul versante jonico, dove sono attesi piogge, temporali e locali nubifragi, con accumuli ingenti soprattutto nei settori interni. Il maltempo peraltro continuerà ad interessare la Sicilia in maniera sparsa e localmente intensa e a possibile carattere di nubifragio a tratti. Rovesci isolati o sparsi attesi anche in Basilicata e Puglia, meglio altrove. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutti i settori ionici della Calabria, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Basilicata meridionale e ionica e resto della Calabria, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Meridione e su Sardegna, Molise e Lazio centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli, moderati su Sardegna meridionale, Campania meridionale, Puglia centro-meridionale, Sicilia orientale e resto della Basilicata. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile diminuzione al Centro-Nord. Venti: di burrasca o burrasca forte, con raffiche di tempesta, dai quadranti orientali, sulla Calabria, specie sui versanti ionici, in graduale attenuazione dal pomeriggio; forti, con raffiche di burrasca o burrasca forte, dai quadranti orientali su Basilicata, Campania e Puglia meridionale; localmente forti dai quadranti orientali su Sicilia e Sardegna orientale. Mari: agitato lo Ionio, molto agitato a largo; generalmente molto mossi gli altri bacini centro-meridionali, fino a temporaneamente agitato il Tirreno meridionale settore ovest. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CONTINUA A LEGGERE.