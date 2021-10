METEO – CICLONE tropicale MEDITERRANEO in azione. Ecco cosa sta accadendo in ITALIA

Condizioni meteo in Italia

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! La nostra penisola sta vivendo condizioni di tempo stabile, fatta eccezione per i settori dell’estremo sud alle prese con un vero e proprio ciclone tropicale che dall’inizio della settimana ha apportato piogge, acquazzoni ma anche alluvioni. Proprio in queste ore come vedremo più tardi, le piogge stanno causando allagamenti e disagi alla popolazione. Nel weekend attenzione ad una nuova perturbazione che apporterà maltempo in Italia, vediamone l’evoluzione.

Verso un weekend di Halloween col maltempo

Meteo weekend – Nel fine settimana una vasta area depressionaria dispenserà maltempo dalle latitudini centro-europee fino a raggiungere la nostra penisola; se con la giornata di sabato avremo un aumento della nuvolosità ed ancora qualche piovasco sulle regioni dell’estremo sud, da domenica la perturbazione inaugurerà un periodo più dinamico in vista. In primis saranno le regioni del nord Italia ad essere bersagliate dalle piogge, con Piemonte, Liguria e settori occidentali della Lombardia; nella notte tra Halloween e Ognissanti le precipitazioni si sposteranno da ovest verso est abbracciando buona parte della penisola. Da determinare ancora con attenzione le aree più interessate. Per la prossima settimana tempo tardo-autunnale con perturbazioni a più riprese? Ecco la possibile evoluzione!

Inizio di novembre perturbato

Entrambi i modelli matematici evidenziano importanti movimenti a livello emisferico che potrebbero introdurci nel cuore della stagione perturbata. L’Italia potrebbe essere raggiunta dai primi affondi di stampo polare, che andrebbero ad apportare non solo copiose piogge ma anche il ritorno della neve in montagna. Proprio per la metà della settimana sono previste infatti temperature intorno allo 0°C alla quota isobarica di 850 hPa (circa 1500 metri), prima avvisaglia dell’inverno alle porte. Intanto vediamo quanto sta accadendo in Sicilia e quali sono le precipitazioni attese.

