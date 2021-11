METEO – CIRCOLAZIONE DEPRESSIONARIA in ITALIA, ACQUAZZONI in arrivo nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Tempo instabile sull’Italia

A seguito di un weekend trascorso all’insegna della prevalente stabilità, quello scorso, le condizioni meteo sulla nostra Penisola sono tornate a peggiorare proprio dalla seconda parte della giornata di domenica, a causa della progressione delle correnti nordatlantiche che hanno provocato un arretramento piuttosto evidente dell’Anticiclone sul bacino del Mediterraneo. E’ da allora infatti che l’Italia si trova ad osservare nuovamente condizioni di maltempo, principalmente al centro-sud ma non solo.

Ieri colpiti i settori tirrenici

Nella giornata di ieri infatti i settori colpiti dall'instabilità sono stati principalmente quelli tirrenici. Le precipitazioni sono state mediamente moderate e solo localmente intense, accompagnate peraltro da scarsa attività elettrica o del tutto assente. Oggi è stato il turno delle regioni nordoccidentali (e non solo, come vedremo nel prossimo paragrafo) con interessamento parziale della Lombardia. Qualche nevicata è tornata ad interessare i settori alpini centro-occidentali a partire da quote comunque di montagna e intorno ai 1.300/1.400 metri.

Oggi è la volta del settore adriatico

Se nella giornata di ieri dunque ad essere colpito è stato soprattutto il versante occidentale italiano, la situazione si è totalmente capovolta quest’oggi, con il maltempo che si è concentrato sui settori orientali, nonché quelli adriatici. Precipitazioni hanno interessato in particolare il medio versante adriatico, con fenomeni mediamente moderati e localmente intensi. Nelle prossime ore, stando ai principali centri di calcolo, l’instabilità continuerà a caratterizzare il clima italiano, come vedremo nel prossimo paragrafo.

