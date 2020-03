METEO – CLAMOROSO COLPO di SCENA! Presto tornerà il CALDO, ecco quando

Settimana prevalentemente instabile

Questa che si è aperta da lunedì 2 marzo, sarà una settimana prevalentemente caratterizzata da condizioni meteo di instabilità sulla nostra Penisola, con una serie di affondi di saccature di origine polare marittima (o, meno tecnicamente, nordatlantica), con forte maltempo soprattutto atteso nella giornata di domani giovedì 5 sulle regioni settentrionali, in particolare sulla Liguria orientale: qui saranno possibili persino dei nubifragi nel corso della serata o della tarda serata.

Weekend perturbato grazie all’affondo di una nuova saccatura

Quanto detto fin ora per il corso della settimana lavorativa, vale anche per il prossimo fine settimana. Stando infatti agli ultimi aggiornamenti modellistici dei principali centri di calcolo, una perturbazione nordatlantica riporterà in Italia nuovamente il maltempo, con fenomeni a tratti anche intensi. L’instabilità interesserà in particolar modo il centro-sud, ma non sarà esclusa dalle piogge anche l’Emilia-Romagna.

Poi possibile ritorno del caldo primaverile

Dopo questo periodo di maltempo prolungato grazie ad una serie di perturbazioni in affondo sulla nostra Penisola, potrebbe esserci un colpo di scena prima d’ora mai mostrato dai principali centri di calcolo: quello del ritorno dell’Alta pressione. Questo è ciò che vedrebbero negli ultimi aggiornamenti sia il modello americano GFS, che quello inglese ECMWF, con temperature di nuovo in aumento proprio a cavallo tra le due decadi. Vediamo come mai.