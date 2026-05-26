Meteo – Clima estivo in Italia con caldo anche intenso e massime anche oltre i +35°C su alcuni settori

Stabilità diffusa tra oggi e domani in Italia
Salve e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Un vasto e robusto campo di alta pressione si estende su gran parte dell’Europa e del Mediterraneo, con valori di pressione al suolo sull’Italia intorno ai 1025 hPa. Questo garantisce stabilità diffusa lungo la Penisola Italiana e con cieli prevalentemente soleggiati. da segnalare solo la possibilità di locali acquazzoni pomeridiani sulle Alpi e zone interne tra Calabria e Sicilia. Giornata prevalentemente stabile anche quella di domani, tra sole e dei fenomeni pomeridiani, possibili localmente anche nelle zone interne del Centro.
Clima molto caldo con temperature in aumento
Il dominio del campo alto pressorio, oltre a portare stabilità diffusa, porta anche clima molto caldo con temperature in ulteriore aumento tra oggi e domani. Temperature che infatti risulteranno su valori di 4-6 gradi sopra media al Nord e 2-4 gradi sopra media sulle regioni centrali. Valori più vicini alla norma invece al Sud grazie a refoli di aria più fresca da est. Temperature massime che infatti al Nord potranno raggiungere i +34/+35°C sulla Pianura Padana e fino anche ai +36/+37°C nella giornata di domani. Sulle regioni centrali, più caldo il versante tirrenico, con massime su pianure e valla interne fin verso i +32/+33°C nella giornata odierna e fino a sfiorare i +35°C nella giornata di domani, specie nell’area della media Valle del Tevere. Temperature più contenute al Sud, con massime intorno ai +30°C, ma con punte fin verso i +33/+34°C nelle zone interne tra Puglia e Basilicata, specie sul Tavoliere delle Puglie.
Seconda parte di settimana con caldo in attenuazione al Centro-Nord ed aumento dell’instabilità termo-convettiva
Nel corso della seconda parte di settimana il campo di alta pressione subirà un lieve cedimento, ma con un promontorio anticiclonico ancora presente tra Europa centro-occidentale e Mediterraneo, mentre aria più fresca affluirà sull’Europa centro-orientale, portando delle infiltrazioni fresche in quota anche sul Mediterraneo centrale. Giornate dunque ancora prevalentemente stabili sull’Italia, ma con una accentuazione dell’instabilità termo-convettiva che porterà allo sviluppo di acquazzoni e temporali sparsi nelle ore pomeridiane sulle Alpi , sull’Appennino settentrionale e zone interne del Centro-Sud, con sconfinamenti anche sulle pianure. Le temperature tenderanno ad un lieve calo al Nord ed un lieve rialzo al Sud, risultando generalmente sui 2-3 gradi sopra media. Massime che infatti sulla Pianura Padana si porteranno intorno si +31/+33°C, mentre anche al Sud tenderanno a superare diffusamente i +30°C.
Weekend e ponte del 2 Giugno tra sole, caldo e temporali pomeridiani
Per l’ultimo weekend di maggio promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale e Italia ancora ai margini. Condizioni meteo che potrebbero risultare ancora instabili con fenomeni di stampo pomeridiano lungo la Penisola. Per il resto del ponte del 2 giugno ecco che il promontorio potrebbe muoversi verso est portando maggiore stabilità ovunque.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.