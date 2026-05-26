Meteo – Clima estivo in Italia con caldo anche intenso e massime anche oltre i +35°C su alcuni settori

Stabilità diffusa tra oggi e domani in Italia

Salve e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Un vasto e robusto campo di alta pressione si estende su gran parte dell’Europa e del Mediterraneo, con valori di pressione al suolo sull’Italia intorno ai 1025 hPa. Questo garantisce stabilità diffusa lungo la Penisola Italiana e con cieli prevalentemente soleggiati. da segnalare solo la possibilità di locali acquazzoni pomeridiani sulle Alpi e zone interne tra Calabria e Sicilia. Giornata prevalentemente stabile anche quella di domani, tra sole e dei fenomeni pomeridiani, possibili localmente anche nelle zone interne del Centro.

Clima molto caldo con temperature in aumento

Il dominio del campo alto pressorio, oltre a portare stabilità diffusa, porta anche clima molto caldo con temperature in ulteriore aumento tra oggi e domani. Temperature che infatti risulteranno su valori di 4-6 gradi sopra media al Nord e 2-4 gradi sopra media sulle regioni centrali. Valori più vicini alla norma invece al Sud grazie a refoli di aria più fresca da est. Temperature massime che infatti al Nord potranno raggiungere i +34/+35°C sulla Pianura Padana e fino anche ai +36/+37°C nella giornata di domani. Sulle regioni centrali, più caldo il versante tirrenico, con massime su pianure e valla interne fin verso i +32/+33°C nella giornata odierna e fino a sfiorare i +35°C nella giornata di domani, specie nell’area della media Valle del Tevere. Temperature più contenute al Sud, con massime intorno ai +30°C, ma con punte fin verso i +33/+34°C nelle zone interne tra Puglia e Basilicata, specie sul Tavoliere delle Puglie.

Seconda parte di settimana con caldo in attenuazione al Centro-Nord ed aumento dell’instabilità termo-convettiva

Nel corso della seconda parte di settimana il campo di alta pressione subirà un lieve cedimento, ma con un promontorio anticiclonico ancora presente tra Europa centro-occidentale e Mediterraneo, mentre aria più fresca affluirà sull’Europa centro-orientale, portando delle infiltrazioni fresche in quota anche sul Mediterraneo centrale. Giornate dunque ancora prevalentemente stabili sull’Italia, ma con una accentuazione dell’instabilità termo-convettiva che porterà allo sviluppo di acquazzoni e temporali sparsi nelle ore pomeridiane sulle Alpi , sull’Appennino settentrionale e zone interne del Centro-Sud, con sconfinamenti anche sulle pianure. Le temperature tenderanno ad un lieve calo al Nord ed un lieve rialzo al Sud, risultando generalmente sui 2-3 gradi sopra media. Massime che infatti sulla Pianura Padana si porteranno intorno si +31/+33°C, mentre anche al Sud tenderanno a superare diffusamente i +30°C.

Weekend e ponte del 2 Giugno tra sole, caldo e temporali pomeridiani

Per l’ultimo weekend di maggio promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale e Italia ancora ai margini. Condizioni meteo che potrebbero risultare ancora instabili con fenomeni di stampo pomeridiano lungo la Penisola. Per il resto del ponte del 2 giugno ecco che il promontorio potrebbe muoversi verso est portando maggiore stabilità ovunque.

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