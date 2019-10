METEO – COLPO di SCENA, in ITALIA dopo il miglioramento di queste ore torna il MALTEMPO, ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Miglioramento sulle regioni nordoccidentali

Dopo che il maltempo ha flagellato in crescendo i settori nordoccidentali per svariati giorni consecutivi, raggiungendo l’apice proprio ieri con danni, disagi e purtroppo anche delle vittime, nella giornata odierna il tempo è lievemente migliorato dopo i rovesci residui della mattinata. Sia pur in un contesto di cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi, quello che è stato importante oggi è la cessazione delle piogge che ha consentito ai fiumi e ai corsi d’acqua in generale di smaltire un po’ dell’acqua caduta, oltre che a facilitare i soccorsi eventuali.

Prosegue il bel tempo al centro-sud

Prosegue invece ancora, come da tanti giorni a questa parte, il dominio anticiclonico di matrice africana sulle regioni centro-meridionali del Paese, con condizioni di stabilità che si manifestano ovunque in questi settori attraverso i cieli prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi. Sotto il punto di vista termico invece, le temperature misurate quest’oggi sono quasi di inizio estate, con un sopra media di poco meno di 10°C. In alcune pianure interne del Lazio si sono infatti registrati nel pomeriggio odierno picchi termici vicino ai +30°C.

Domani stabilità prevalente nel corso della giornata, ma arriva il maltempo in serata

Nella giornata di domani mercoledì 23 ottobre si commenterà la stabilità prevalente, con condizioni di tempo asciutto, ma nuvolosità ancora persistente su alcune aree nordoccidentali. Altrove invece i cieli si presenteranno soleggiati o poco nuvolosi fin dal mattino e tali rimarranno nel resto del giorno. Purtroppo però non arrivano buone notizie per il nord-ovest già flagellato dal maltempo di questi giorni: a partire dalla serata infatti, un peggioramento proveniente dai quadranti sud-occidentali interesserà nuovamente la Liguria e il Piemonte, con cumulati al suolo generalmente ancora accettabili entro la mezzanotte.