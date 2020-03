METEO: Colpo di scena in ITALIA, PERTURBAZIONI a raffica e spiccato MALTEMPO nella settimana appena iniziata

METEO ITALIA: maltempo in arrivo già nelle prossime ore

Con il primo di Marzo si entra nella stagione primaverile stando al calendario meteorologico e in seguito ad una stagione invernale estremamente mite con temperature medie superiori rispetto la climatologia di riferimento anche di 3-4°c in diverse regioni dell’Europa, piogge, temporali e neve imperverseranno in tutta Italia nei prossimi giorni. Durante la settimana in corso infatti tutti i principali modelli confermano un flusso polare decisamente più ondulato che porterà al transito di diverse perturbazioni sul Mediterraneo centrale. Vediamo allora più nel dettagli l’evoluzione meteo prevista.

METEO: piogge, temporali e neve in Italia

La giornata di oggi, Lunedì 2 marzo, vedrà un flusso di correnti occidentali o sud-occidentali investire l’Italia. Di conseguenza le condizioni meteo tendono a peggiorare ad iniziare dalle regioni nord-occidentali con piogge anche di forte intensità e con nevicate abbondanti sulle Alpi. Poi il maltempo si sposterà in giornata su tutta la penisola con piogge, temporali e ancora neve copiosa sulle Alpi.

Neve copiosa in arrivo sulle Alpi

Nelle prossime ore previste nevicate copiose sulle Alpi e fino ai 1000 metri di quota. Fiocchi che iniziano a cadere già in queste prime battute del mattino sul Piemonte e Valle d’Aosta con i fenomeni in intensificazione nel corso della mattinata. Neve in arrivo anche in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli entro la sera con fenomeni abbondanti specie in Valtellina e a seguire sulle Dolomiti e Carnia.