METEO – Correnti più FRESCHE e INSTABILI alimentano una GOCCIA FREDDA nel Mediterraneo, MALTEMPO in arrivo in ITALIA, ecco dove e quando

Alta pressione dominante in Italia

L’Anticiclone è per la verità già da quasi una settimana che interessa tutta l’Europa centro-occidentale compresa gran parte della nostra Penisola, apportando dunque condizioni meteo generalmente stabili con tempo asciutto e cieli che in prevalenza risultano soleggiati o al più poco nuvolosi, salvo qualche eccezione, comunque piuttosto rara. Le temperature nonostante ciò si aggirano attorno alla media del periodo o lievemente al di sopra.

Qualche pioggia nelle prossime ore sul crotonese

Nelle prossime ore e in particolar modo quelle serali, una goccia fredda di origine atlantica sul basso Mediterraneo alimentata correnti via via più fresche e instabili apporterà qualche nota di maltempo sulla Calabria jonica, in particolare sul crotonese. I fenomeni saranno occasionali e di debole intensità prevalente, mentre non è esclusa qualche nevicata al di sopra dei 1300/1400 metri, con accumuli comunque nulli.

Per domani sempre maggior ingerenza delle correnti instabili di origine atlantica, ciclogenesi sulle coste africane settentrionali

Per quanto riguarda la giornata di domani lunedì 13 gennaio a livello sinottico si noterà una maggiore ingerenza della goccia fredda di origine atlantica sul basso Mediterraneo, che verrà continuamente alimentata da correnti più fresche e instabili in scorrimento sull’Europa orientale. Ciò innescherà persino una debole ciclogenesi sulle coste settentrionali nordafricane, in grado di apportare più di qualche nota di maltempo su alcune delle regioni meridionali italiane, vediam

o quali.