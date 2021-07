METEO – Crollo TERMICO e forti TEMPORALI in arrivo in ITALIA. Ecco il FOCUS MALTEMPO nel dettaglio

Situazione meteo in Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione attuale vede il campo di alta pressione in lenta retrocessione verso i quadranti meridionali del continente Europeo. Da stasera le condizioni meteo muteranno in Italia a partire dapprima dalle regioni nord-occidentali, che saranno per prime testimoni della circolazione instabile che ci farà compagnia per il corso della settimana centrale di luglio. Questa configurazione potrebbe momentaneamente inasprire il caldo al sud Italia e favorire la formazione di sistemi temporaleschi piuttosto intensi. Ma scopriamo la situazione nel dettaglio.

Molto caldo ancora al sud Italia

Meteo – Tra oggi e domani raggiungeremo il culmine dell’ondata di caldo al sud Italia, che da svariati giorni sta vivendo una situazione atmosferica piuttosto anomala. Le temperature massime raggiungeranno picchi considerevoli, con valori fino a 8-10°C al di sopra delle medie del periodo. Non si escludono quest’oggi sulle isole Maggiori punte fino a 40°C di massima; attesi valori al di sotto su Emilia Romagna, Valle del Tevere, zone pianeggianti dell’Umbria e della Basilicata, nonché Tavoliere delle Puglie. Come anticipato il passaggio di una goccia fredda in quota aumenterà l’instabilità specie a partire da stanotte, ma analizziamone la dinamica.

Goccia fredda in transito sul bacino mediterraneo

La goccia fredda di cui abbiamo ampiamente parlato nella giornata di domani si troverà a ridosso della Francia, lambendo inizialmente le regioni del nord-ovest. In questo moto verso meridione, l’anticiclone delle Azzorre andrà ad elevarsi in sede Atlantica per poi unirsi con un’altra area di alta pressione, presente da più giorni tra la Scandinavia ed il comparto Baltico. Quest’azione favorirà l’isolamento della laguna barica che insisterà sull’Italia per gran parte della settimana. In prima battuta le regioni del nord Italia subiranno ancora una volta un poderoso carico di pioggia, con possibili fenomeni intensi. Vediamo di capire quale potrebbe essere l’andamento nell’ultimo paragrafo.

