Meteo – Cronaca live – torna la neve in Italia dopo una lunga assenza, i dettagli

Condizioni meteo attuali

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Come anticipato è tornato a piovere su gran parte della nostra penisola, grazie all’arrivo di una perturbazione polare che sta interessando in queste ore le regioni del centro-sud. Una possente ciclogenesi è centrata sull’islanda con un minimo di 970 hPa e dispensa maltempo sul vecchio continente. Vediamo quali sono le conseguenze per la giornata odierna.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 9 Gennaio: AL NORD: Al mattino tempo instabile con acquazzoni sul Triveneto e neve sulle Alpi, più asciutto sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio ancora maltempo sul nord-est con fenomeni localmente intensi, tempo stabile ma con molte nuvole altrove. In serata tempo in generale miglioramento salvo residue precipitazioni sulle coste adriatiche. Neve in calo fino a quote collinari sulle Alpi.AL CENTRO: Al mattino tempo instabile con precipitazioni diffuse sulle regioni Tirreniche, localmente anche intense specie sul basso Lazio. Al pomeriggio maltempo diffuso, con fenomeni in estensione su Marche e Abruzzo. In serata graduale miglioramento a partire dai settori tirrenici, ancora piogge lungo l’Adriatico. Neve in calo nella notte sull’Appennino fin verso i 700 metri. AL SUD E SULLE ISOLE:Al mattino molte nubi con acquazzoni e temporali specie tra Campania e Basilicata, precipitazioni meno intense altrove. Al pomeriggio fenomeni intensi attesi su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con residue precipitazioni. Neve in calo in Appennino fin verso i 1100 metri.

Torna la neve, ecco le zone interessate

Focus neve – La neve ha fatto ritorno copiosamente sulle Alpi: molte le testimonianze in Trentino Alto Adige, dalla Val di Fassa, Val di Non con accumolo abbondante dai 1000 metri di altitudine. Molta neve anche a Livigno, sulle Alpi Lombarde e sui versanti nord-occidentali: a Courmayeur si contano svariati centimetri di neve, così come su molte località del Piemonte e della Valle d’Aosta. Dopo le piogge al centro Italia tornerà anche la neve: la dama bianca tornerà ad imbiancare anche l’Appennino, specie centro-settentrionale, a partire dai 1300-1500 metri, in calo dalla sera fino ai 1200-1300 metri. Vediamo infine la tendenza meteo per il medio termine.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo per la seconda settimana di Gennaio

Tra Martedì e Mercoledì rapido miglioramento delle condizioni meteo su tutta l’Italia grazie allo spostamento verso la Grecia della circolazione depressionaria. Diversi modelli mostrano un altro passaggio instabile nella giornata di Giovedì, peggioramento meteo molto veloce con transito da nord-ovest verso sud-est. A seguire, per il weekend, possibile ritorno dell’alta pressione che sembrerebbe comunque sempre pronta a risalire verso il Mediterraneo. Seconda decade di gennaio che potrebbe comunque nel complesso essere molto più dinamica.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.