METEO – Crudo INVERNO in arrivo per l’IMMACOLATA, sarà NEVE fino in pianura in ITALIA, i dettagli

Una nuova settimana è ai nastri di partenza e la giornata di domani lunedì 6 dicembre sarà contrassegnata dalla presenza del maltempo soprattutto sulle regioni meridionali. A seguire uno stop dall’instabilità, salvo isolati rovesci su Sicilia e Calabria tirreniche (nevosi dai 900/1.000 metri), si prefigurerà per la giornata di martedì 7, successivamente alla quale va preparandosi un’ondata di freddo polare marittima che, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo dividerà esattamente a metà l’ Italia , come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo continueranno a mantenersi perturbate sulla nostra Penisola per effetto della perturbazione di stampo polare marittimo che presenterà un minimo di bassa pressione nei pressi della Corsica. In particolare, piogge e possibili temporali andranno a concentrarsi principalmente su specifici settori del Paese ( scopri quali ). In questo contesto, il clima rimane comunque tipicamente invernale su pressoché tutto il territorio nazionale.

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono anche nella giornata odierna mediamente perturbate in particolare sulle regioni centro-meridionali e ancor più specificamente sul medio-basso versante tirrenico, dove piogge e occasionali temporali in maniera sparsa o localizzata si stanno azionando fin dalle prime ore. Qualche nevicata si è registrata sull’Appennino centrale intorno ai 1.100/1.200 metri.

Tracollo termico al nord con neve in pianura, sciroccata al centro-sud

Per la giornata di mercoledì 8 dicembre, nonché festività dell’Immacolata, le condizioni climatiche in Italia saranno divise in due: da una parte un tracollo termico con il ritorno della neve anche in pianura al nord e in particolare su Piemonte, Lombardia ed Emilia. Dall’altro il centro-sud che risentirà invece di un richiamo di correnti miti provocato dalla stessa perturbazione, con piogge e temporali ma con temperature che subiranno un aumento, con neve solo in montagna o alta montagna.