METEO – Le temperature stanno per CROLLARE di 15°C, lista regioni colpite A BREVE

Le correnti fredde di natura polare-marittima faranno il loro arrivo in Italia a partire dalla giornata di domani con i primi segnali sulle Alpi di confine quando la neve cadrà fino a 500 metri di quota. Poi le correnti fredde raggiungeranno tutta Italia entro la giornata di Mercoledì 5 Febbraio. Saranno principalmente le regioni meridionali e quelle adriatiche centrali a risentirne maggiormente del cambiamento climatico con neve in arrivo e fino alle quote di bassa collina, mentre le temperature subiranno un sostanziale calo con 15°c in meno rispetto i valori attuali.

Irruzioni polari in arrivo nel mese di Febbraio?

Quella in arrivo tra domani sera e la giornata di Giovedì sarà un’ondata di gelo e neve non eccessiva e solo per alcune regioni dell’Italia, per lo più quelle meridionali, Marche e Abruzzo. A seguire l’Inverno potrebbe andare ancora in crisi con l’anticiclone di nuovo dominante sul Mediterraneo, l’unica via di uscita potrebbe arrivare da un secondo riscaldamento in stratosfera in grado di portare alla bilobazione del vortice polare.