METEO – DATI CNR: FEBBRAIO MITE, ma niente di ECCEZIONALE; siccità si aggrava in alcune zone d’ITALIA

Anticiclone in arretramento sull’Italia

In queste ore l’Anticiclone azzorriano che aveva recuperato terreno negli scorsi giorni riprendendo il controllo del nostro Paese appare nuovamente in arretramento a causa della progressione di una saccatura di origine nordatlantica che ha causato i primi aumenti nuvolosi anche a tratti consistenti sui settori più occidentali del Paese quest’oggi. Tale nuvolosità porta e porterà qualche rovescio perlopiù di debole intensità solo su alcune zone del Paese (scopri quali).

Ci attende un weekend perturbato

Ci aspetta un weekend particolarmente perturbato, ma solo per alcune zone della nostra Penisola (scopri quali). L’avanzamento ulteriore della suddetta saccatura infatti provocherà l’approfondimento di un minimo depressionario sul Mediterraneo centro-occidentale, che sarà responsabile di fenomeni localmente anche intensi. Le temperature tuttavia tenderanno mediamente ad aumentare a causa del richiamo di correnti miti sull’Italia.

ISAC-CNR, Febbraio 2022 sopra la media ma senza eccessi

L’ente ISAC-CNR negli ultimi giorni si è adoperato nel rielaborare i dati termici di febbraio 2022, notificando un sopramedia di “soli” 1,61°C sul nostro Paese. Verrebbe quasi da dire che si è trattato quindi di un febbraio mite, anche se siamo stati abituati a molto peggio negli ultimi anni: lo stesso sito infatti lo riporta come il 14° febbraio più caldo da quando si rilevano i dati. Le anomalie più marcate sotto questo punto di vista si registrano al nord e in particolare al nordovest, dove peraltro continua a non piovere, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

