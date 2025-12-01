Meteo – Dicembre parte con nuove piogge: perturbazioni atlantiche in serie verso l’Italia

Situazione meteo attuale

Buongiorno e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo Italiano! La prima parte di dicembre si apre con il transito di una modesta saccatura sul Mediterraneo centrale, accompagnata da un nucleo d’aria fredda in quota in movimento sul Tirreno. Nel corso della giornata i fenomeni più significativi interesseranno Liguria e alta Toscana, dove non mancheranno rovesci e locali temporali. Sul resto del Nord le precipitazioni saranno più deboli e irregolari, mentre sul Centro-Sud il tempo rimarrà più stabile fino a sera, quando un peggioramento raggiungerà le regioni tirreniche centrali. Altrove persisteranno condizioni più asciutte.

Entro metà settimana nuova perturbazione atlantica, maltempo verso il Sud

A metà settimana una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il Mediterraneo centro-occidentale, portando un peggioramento organizzato soprattutto su Isole Maggiori e regioni meridionali. Tra mercoledì e giovedì il minimo barico scivolerà verso il Mar Ionio favorendo piogge più diffuse al Sud e sulle due isole, mentre sul resto della Penisola prevarranno molte nubi ma con fenomeni meno incisivi. Le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali.

Altro impulso instabile sul Mediterraneo possibile prima del weekend

Tra giovedì e venerdì un ulteriore impulso instabile potrebbe muoversi tra Francia e Mediterraneo occidentale, con un minimo barico sui 1005 hPa diretto verso la Sardegna e successivamente verso il Nord Africa e la Sicilia. La traiettoria piuttosto meridionale potrebbe limitare gli effetti più rilevanti sull’Italia, eccetto per alcuni settori del Sud e forse del medio Adriatico, dove non sono esclusi rovesci localmente intensi. Serviranno comunque ulteriori aggiornamenti per definire la distribuzione delle precipitazioni.

Tendenza meteo: vediamo le prime ipotesi per il ponte dell’8 dicembre

Guardando al ponte dell’Immacolata, l’attendibilità rimane ancora bassa. Le prime ipotesi modellistiche indicano la possibilità di residui disturbi atmosferici nel primo weekend di dicembre, ma proprio attorno all’8 dicembre potrebbe farsi strada una rimonta anticiclonica da ovest. Se questa tendenza venisse confermata, il Mediterraneo occidentale tornerebbe verso condizioni più stabili, con l’Italia probabilmente in una zona intermedia tra alta pressione e correnti più umide.

