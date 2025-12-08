Meteo domani 9 dicembre: l’alta pressione si rinforza sul Mediterraneo con stabilità e clima mite

Situazione sinottica europea Alta pressione che si espande sul Mediterraneo centro-occidentale con massimi al suolo fino a 1020 hPa, portando tempo stabile e un generale aumento delle temperature. Corrente a getto tesa e flusso perturbato che scorre tra Atlantico e Scandinavia con diversi minimi al suolo profondi fino a 970 hPa a sud dell’Islanda.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità bassa sulla Liguria e foschie sulla Val Padana. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, foschie e nebbie su coste e pianure. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con sole e locali addensamenti alti in transito. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, addensamenti in transito sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con ampie schiarite ovunque. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse alternate a spazi di sereno. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

