METEO DICEMBRE – Possibile ONDATA di FREDDO in arrivo per i primi del mese, torna la NEVE a bassa quota? I dettagli

Situazione sinottica sull’Europa E’ ancora il flusso atlantico a dominare la scena meteo sull’Europa con piogge si e anche abbondanti ma poco freddo. Al momento troviamo una vasta e profonda area depressionaria sull’oceano Atlantico con valori di pressione al suolo fino a 980 hPa ad ovest delle Isole Britanniche. Più su invece si sono spesso instaurati campi di alta pressione, specie di origine termica sulla Groenlandia dove i valori di pressione al suolo raggiungono anche i 1030 hPa. Anticiclone piuttosto durevole anche sull’Europa orientale ed in particolare tra Russia e Ucraina dove le temperature sono risultate al di sopra delle medie per buona parte del mese. Mediterraneo ancora nel mirino delle depressioni con un nuovo minimo sul Tirreno profondo 1000 hPa. Fase più stabile in arrivo Tra Lunedì 25 e Martedì 26 novembre il maltempo concederà una tregua sull’Italia con spazi di sereno più ampi un po’ su tutte le regioni. Nella giornata di domani la circolazione depressionaria responsabile delle condizioni meteo perturbate si sposterà verso la Grecia. Ultime piogge al Sud Italia mentre al Centro-Nord il tempo sarà nel complesso stabile. Condizioni meteo asciutte da Nord a Sud nella giornata di Martedì quando si espanderà sul Mediterraneo anche un piccolo promontorio anticiclonico. La tregua sarà però di breve durata in quanto già da Mercoledì il modello GFS mostra l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica con piogge e temporali a partire dalle regioni del Nord. Sotto il profilo termico non avremo particolari variazioni con temperature al di sopra delle medie in Italia da +2 a +4 gradi. A quando l’inverno con il freddo e la neve? Con dicembre inizierà l’inverno meteorologico e da qualche giorno i principali modelli non escludono una svolta fredda per l’inizio del prossimo mese. Il modello americano GFS mostra una maggiore ondulazione della corrente a getto con accentuazione degli scambi meridiani sull’Europa. Nei primi giorni del prossimo mese l’anticiclone delle Azzorre potrebbe così puntare verso Nord fino a sfiorare l’Islanda. Aria molto fredda si metterebbe in moto dalla Scandinavia verso l’Europa centrale e non è escluso che possa raggiungere anche il Mediterraneo con effetti al momento impossibili da valutare. Nel complesso comunque l’inizio di dicembre potrebbe vedere un generale raffreddamento sul comparto europeo con ripercussioni anche sull’Italia. Non ci resta dunque che seguire con attenzione i prossimi aggiornamenti meteo.

Temperature sopra media ma calo in vista Nessuna ondata di freddo ha interessato la nostra Penisola, ma più in generale l’Europa, per tutto il mese di novembre 2019. Il flusso atlantico ha dominato la scena portando molte piogge ma anche temperature spesso al di sopra delle medie del periodo. Al momento troviamo anomalie positive fino a 10/12 gradi sull’Europa centrale ma ad eccezione della Penisola Iberica tutto il vecchio continente sta sperimentando temperature piuttosto miti per il periodo. Scenario che potrebbe cambiare con l’inizio del primo mese invernale: dicembre 2019. Il modello GFS mostra proprio per l’inizio del mese un deciso raffreddamento con temperature al di sotto delle medie su Scandinavia ed Europa centro-occidentale con anomalie negative fino a 8/10 gradi. Scenario confermato anche dagli spaghetti del medesimo modello che puntano infatti verso il basso durante la prima settimana di dicembre.

Tendenza meteo dicembre, proiezioni mensili piuttosto miti, ma c’è un’ipotesi freddo per i primi giorni del mese Dicembre 2019, primo mese dell’inverno, potrebbe con queste premesse trascorrere con temperature al di sopra delle medie e precipitazioni inferiori su buona parte del Mediterraneo. L’ultimo aggiornamento del modello ECMWF mostra infatti anomalie positive di temperatura su gran parte dell’Europa con punte fino a +2 gradi sui settori orientali e sulla Russia. Più vicini alle medie solo Islanda e Isole Britanniche. La piovosità potrebbe invece risultare in media o poco sopra sull’Europa centro-settentrionale mentre non si esclude un deficit nell’area Mediterranea. Nonostante queste proiezioni poco confortanti per gli amanti del freddo e della neve però, come già detto in precedenza, per i primi del mese sarebbe previsto l’arrivo del freddo artico, rimanete al passo con gli aggiornamenti sul nostro sito.