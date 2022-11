Meteo Dicembre – Ultimi giorni di Novembre in compagnia del flusso Atlantico. Come inizierà la stagione invernale?

Condizioni meteo in Italia

Buona Domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo in graduale miglioramento sulla penisola, con maltempo che insiste sulle regioni del meridione; sul resto d’italia sono previsti cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Condizioni meteo che cambieranno dall’inizio della settimana per l’arrivo di una perturbazione che coinvolgerà specialmente il sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per oggi.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi Domenica 27 Novembre: AL NORD: Al mattino tempo stabile con sole prevalente e qualche velatura al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati e nuvolosità alta sempre al Nord-Ovest. In serata nuvolosità in estensione al resto del Nord sempre con tempo asciutto. AL CENTRO: Al mattino locali addensamenti in Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge sparse su regioni ioniche e Sicilia, con neve in Appennino fino a quote medie, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora fenomeni tra Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche addensamento tra Calabria e Sicilia.

Ultimi giorni di Novembre con una circolazione depressionaria sul bacino Mediterraneo

Tendenza meteo – Dalla giornata di domani Lunedì 28 Novembre è previsto un graduale peggioramento delle condizioni meteo: i modelli confermano un nuovo affondo d’aria polare che potrebbe coinvolgere dapprima (marginalmente) le regioni di nord-ovest, per poi spostarsi verso le isole maggiori. Sul resto della penisola tempo asciutto, ma con temperature che si manterranno in media con il periodo. . Stiamo dunque per entrare nel periodo più freddo dell’anno, ma quali sono le ipotesi per il lungo termine?

Tendenza a lungo termine per Dicembre 2022

La stagione delle piogge si è ripresa a pieno con il mese di Novembre: nel lungo termine, l’azione della Nina, in concomitanza con l’assorbimento dell’anomalia in Atlantico ed al passaggio degli indici AO e NAO verso valori negativi, potrebbe indicare la possibilità di anticicloni di blocco a latitudini più settentrionali rispetto all’Italia. Questo pattern potrebbe favorire la formazione di vortici depressionari sul Mediterraneo centro-occidentale e sull’Europa centrale. Pe questo è stato possibile in quest’ultimo periodo, l’incidenza più frequente di flussi meridionali. Non è da escludersi per l’avvio del mese la possibilità di ancora perturbazioni atlantiche e l’arrivo di aria fredda dai quadranti orientali; Dicembre dunque dovrebbe risultare più piovoso rispetto alla media.

