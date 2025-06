Meteo – Rovesci e temporali non mollano l’Italia anche nelle prossime ore: i dettagli

Tempo instabile sull’Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risentono ancora dell’infiltrazione di correnti più fresche e instabili di natura atlantica nel Mediterraneo, con piogge e temporali localmente anche intensi distribuiti soprattutto lungo la dorsale appenninica e il settore alpino. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

Le eccezioni di maltempo erano state correttamente individuate dal quadro previsionale di ieri non solo in questa sede, ma anche dal Dipartimento della Protezione Civile, che non a caso aveva diffuso ieri un’allerta valida per quest’oggi sullo stivale. Il maltempo non si è fatto attendere e ha colpito principalmente nelle ore pomeridiane, salvo qualche rovescio o temporale azionarsi anche in serata, come vedremo nel presente editoriale.

Verso un miglioramento nelle prossime ore, ma con maltempo ancora in azione

Nel corso delle prossime ore un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale favorirà un miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con fenomeni in graduale, ma costante esaurimento, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Tuttavia, si assisterà ancora allo sviluppo di rovesci e possibili temporali in alcune zone dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piogge e possibili temporali al nordovest, specie Liguria

Piogge e possibili temporali si azioneranno ancora in serata sulle regioni nordoccidentali e in particolare tra la Liguria e il basso Piemonte, con fenomeni localmente anche intensi. Altrove si assisterà a condizioni meteo generalmente più stabili e asciutte, come accennato in precedenza, con temperature che confermeranno di base una certa stazionarietà rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, pur risultando in alcuni casi in aumento.

