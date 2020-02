METEO DIRETTA – Attacco INVERNALE, BUFERE di NEVE imperversano a quote anche BASSE in ITALIA, i dettagli

Fase nettamente più dinamica per l’Italia

L’Anticiclone azzorriano responsabile di un gennaio piuttosto secco e asciutto ovunque sul nostro Paese e responsabile anche di diversi record di caldo battuti in Italia nella giornata di ieri in particolare in Piemonte e Sardegna grazie anche ad un contributo subtropicale, è ora messo ko dall’arrivo imminente di aria nettamente più fredda sulla nostra Penisola. L’intrusione di aria più fredda di matrice artico marittima sarà responsabile di un crollo delle temperature non indifferente a cominciare già dalle prossime ore e per le successive 24/36.

Fronte freddo in ingresso sull’Italia centrale, venti impetuosi

Il fronte freddo di una perturbazione che riporterà in Italia il freddo artico e che sarà responsabile del ritorno di nevicate anche intense sul nostro Paese, sta ora discendendo da nord verso le regioni centrali italiane. L’ondata di freddo in questione sarà causa di un cambiamento repentino delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, con un crollo delle temperature anche dell’ordine di 15°C atteso nell’arco di poche ore. Il fronte freddo sarebbe in talune zone accompagnato da venti impetuosi dai quadranti settentrionali.

Bufere di neve e vento sull’Italia centrale

Con l’ingresso di aria via via più fredda le temperature stanno subendo un brusco crollo sulle aree centrali italiane e conseguentemente anche la quota neve è in abbassamento netto. Bufere di neve stanno quindi imperversando sull’Appennino centrale (precisamente quello Lazio-Abruzzese) a partire da quota 900/1000 metri di altezza, con forti nevicate segnalate anche a Leonessa (RI). I fenomeni sono momentaneamente accompagnati da forti raffiche di vento.