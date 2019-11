Nubifragio in corso: allagamenti e traffico in tilt, esonda il torrente – VIDEO

In questo momento satellite e radar alla mano forti temporali stanno facendo ingresso sulla Liguria, sulla parte centro-orientale già duramente colpita dal maltempo delle passate ore. Questa volta l’area maggiormente interessata dalle precipitazioni più intense sembra comunque quella esattamente compresa tra lo spezzino e il genovese, poco più a oriente rispetto alle aree che presentano accumuli già superiori ai 100 millimetri. E in effetti si segnalano già i primi allagamenti, con problemi alla circolazione. Riportiamo un video del canale Youtube “Riviera24” che testimonia quanto scritto fin ora.

Entrando nello specifico del maltempo degli ultimi due giorni, esso è causato dall’affondo di una saccatura di origine polare marittima, che si è gettata nel Tirreno settentrionale apportando condizioni di generale instabilità sulle regioni tirreniche italiane. Piogge e temporali fin ora si sono infatti avuti dalla Liguria alla Campania, mentre nelle prossime ore non è escluso un interessamento anche delle aree tirreniche della Calabria.

Dopo un inizio di stagione autunnale decisamente anticiclonico su gran parte d’ Italia , con qualche episodio estremo e alluvionale riscontrabile non solo sui settori nordoccidentali, ma anche sulla Sicilia, l’Autunno ha deciso di ingranare la quinta marcia con il maltempo che sta da svariati giorni sferzando su gran parte del nostro Paese. Le regioni più interessate dall’instabilità degli ultimi tempi sono sicuramente quelle tirreniche, con qualche rovescio rintracciabile comunque anche sui settori adriatici.

La località maggiormente interessata dalle intense piogge è sicuramente Moneglia, nel genovese orientale, che presenta fin ora gli accumuli di pioggia al suolo più alti dalla mezzanotte odierna (circa 130 millimetri). Nella vicina città di Lavagna, stando a ciò che scrive la testata giornalistica “Genova24“, si è già abbattuta tra la notte e la prima mattinata una tromba d’aria che ha causato anche diversi danni tra cui tetti scoperchiati, alberi caduti e pali della luce divelti, ma fortunatamente nessun ferito. Gli accumuli elevati di pioggia hanno mandato nuovamente in piena i fiumi e hanno causato l’esondazione del torrente Petronio, a tal proposito riportiamo anche un altro video della pagina Facebook “Local Team“.

Nelle prossime ore maltempo in attenuazione sulla Liguria

Per quanto riguarda l’evoluzione meteo delle prossime ore sulla Liguria si attende comunque del maltempo, ma con fenomeni nettamente in attenuazione nel corso del pomeriggio, fino a scemare completamente nel corso della serata o della tarda serata. Questo grazie allo slittamento verso oriente della saccatura di origine nordatlantica di cui abbiamo parlato prima e che è la responsabile dell’instabilità degli ultimi giorni in Italia.