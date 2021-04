METEO – Diretta CRONACA NEVE: imbiancate in atto su queste città in ITALIA, tutti i DETTAGLI

Situazione barica, in compagnia della saccatura artica sul continente Europeo

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Stiamo vivendo i primi effetti dell’ingresso di aria fredda sul continente Europeo che sta dando adito a nevicate anche a bassa quota, fino a quote pianeggianti specie sui paesi dell’Europa centrale. L’aria è dirottata da una vasta saccatura che dalle zone artiche sta riversando freddo nei bassi strati atmosferici. Una situazione piuttosto inusuale considerando che ci troviamo nel mese centrale della Primavera (che tuttavia non sempre si mostra con temperature tiepide, ma rivela anche qualche colpo di coda invernale). In queste ore la massa d’aria fredda ha raggiunto il nord-est italico e consoliderà il maltempo per le prossime 24-26 ore sullo stivale. Ma entriamo nel dettaglio!

Precipitazioni su tutto lo stivale, specie sulle regioni Adriatiche

Freddo e maltempo dunque per questa prima settimana di Aprile: un forte peggioramento sta interessando in queste ore le regioni del Triveneto ed il Friuli Venezia Giulia. Maltempo anche sulle restanti regioni del nord Italia ma anche sulle regioni centrali, che saranno interessate da un vasto fronte perturbato con possibili fenomeni temporaleschi. Nel corso del pomeriggio saranno in particolar modo le regioni del medio Adriatico a risentirne: dapprima la Romagna, che potrà essere interessata da fenomeni di neve tonda fin sulle spiagge e a seguire le Marche e l’Abruzzo. Le nevicate potranno stanziarsi fin verso i 1000 metri di quota sulle località Appenniniche, ma grazie all’apporto di aria fredda potranno raggiungere anche la collina specialmente tra la serata e la nottata. In questo frangente i fenomeni si esauriranno al nord Italia, permettendo alle precipitazioni di agguantare le regioni centrlo-meridionali.

Neve in tempo reale: ecco cosa sta accadendo

Cronaca neve – Stamattina è nevicato sul Carso Triestino fin verso i 150-200 metri di quota, con fiocchi che hanno raggiunto anche la città di Gorizia. La neve ha raggiunto i quartieri alti di Trieste con accumulo al di sopra dei 200-250 metri. Neve copiosa nell’Udinese specie sui settori di confine ed in Slovenia anche a quote pianeggianti e localmente anche nella zona di Aurisina fin sulla spiaggia. Nelle prossime ore non mancheranno precipitazioni sulle regioni più meridionali come già detto, con fenomeni che localmente potranno risultare piuttosto intensi. Attenzione poi a seguire alle forti raffiche di bora, che potranno oltrepassare i 100 km/h sulle località più esposte. Dopo questa importante fase di maltempo e neve sulla nostra penisola, l’anticiclone ci regalerà qualche giornata più tiepida in un contesto ancora freddo per il periodo. Scopriamo cosa ci attende, nell’ultimo paragrafo!