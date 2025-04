Meteo domani 1 maggio: stabilità diffusa in Italia grazie all’alta pressione con sole prevalente da Nord a Sud

Situazione sinottica europea Promontorio anticiclonico di matrice africana disteso tra Mediterraneo centro-occidentale ed Europa centro-occidentale con valori di pressione al suolo intorno a 1020 hPa. Questo porta condizioni di tempo asciutto in Italia e temperature in rialzo. Un profondo vortice depressionario si posiziona tra Isole Azzorre, Penisola Iberica e Marocco con valori minimi al suolo intorno ai 1000 hPa. Goccia d’aria fredda ancora presente anche sul Mediterraneo orientale.

Previsioni meteo per domani, 1 maggio

Al Nord: Al mattino cieli soleggiati ovunque; al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi di nord-est, nessuna variazione altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi sui rilievi alpini. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Cieli soleggiati nel corso delle ore diurne su tutti i settori; in serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo con locali addensamenti sulle coste del basso Lazio. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Stabilità prevalente nel corso delle ore diurne con cieli sereni ovunque. Nessuna variazione attesa in serata e nella notte salvo qualche addensamento sulle coste del basso Tirreno. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

