Meteo domani 21 luglio: caldo in aumento al centro-sud e ancora temporali al nord

Promontorio anticiclonico di matrice africana distesa sul Mediterraneo centrale alimentato dalla risalita di aria calda. Una circolazione instabile con aria fresca in quota si muove invece sull’Europa orientale mentre più a nord, sulla Scandinavia, è presente un anticiclone con massimi intorno a 1015 hPa. Struttura depressionaria che si muove dall’Atlantico verso l’Europa occidentale con un minimo al suolo intorno a 995 hPa sulle Isole Britanniche.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge e acquazzoni sparsi su Alpi e regioni di Nord-Ovest, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora precipitazioni con fenomeni intensi specie su Alpi e Prealpi di nord-est, più stabile altrove. Tra la sera e la notte attesa maggiore stabilità con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino stabilità prevalente con qualche addensamento sulle coste della Toscana, soleggiato altrove. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più sereni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.