Meteo domani 1 novembre: festa di Ognissanti con tempo stabile e solo locali fenomeni sull’Italia

Situazione sinottica europea
Promontorio anticiclonico che si espande verso il Mediterraneo centrale con massimi di pressione al suolo intorno a 1020 hPa sull’Italia. Una piccola goccia d’aria fredda in quota porta residui fenomeni sulla Sicilia. Profonda e vasta circolazione depressionaria sull’Atlantico con un minimo di pressione al suolo intorno a 970 hPa tra Islanda e Isole Britanniche.
Al Nord: Al mattino molta nuvolosità su tutte le regioni, specie su coste e pianure, ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte ancora molte nuvole con possibili piovaschi al Nord-Est. Temperature minime stabili e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Al Centro: Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori adriatici e sulla Toscana. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento ma tempo ancora asciutto. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con nuvolosità e schiarite, isolati fenomeni tra Sicilia e Calabria. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata tempo asciutto su tutte le regioni con ampie schiarite ed maggiori addensamenti su Sardegna e settori adriatici. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.
Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.