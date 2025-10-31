Meteo domani 1 novembre: festa di Ognissanti con tempo stabile e solo locali fenomeni sull’Italia

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con nuvolosità e schiarite, isolati fenomeni tra Sicilia e Calabria. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata tempo asciutto su tutte le regioni con ampie schiarite ed maggiori addensamenti su Sardegna e settori adriatici. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.