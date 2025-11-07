Meteo domani 8 novembre: inizio di weekend con tempo instabile in Italia, ecco dove piogge e temporali

Situazione sinottica europea Circolazione depressionaria con aria più fredda in quota che si muove sul Mediterraneo, un piccolo minimo al suolo con valori intorno a 1010 hPa si avvicina poi alla Sardegna portando nuvole e piogge sull’Italia. Alta pressione schiacciata sul basso Atlantico con massimi al suolo intorno a 1025 hPa nei pressi delle Isole Azzorre, un altro campo di alta pressione si muove invece sull’Europa orientale.

Previsioni meteo per domani, 8 novembre

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni, con nuvolosità bassa specie tra Emilia Romagna e basso Piemonte e sole prevalente altrove. Al pomeriggio ancora addensamenti bassi sull’Emilia Romagna, soleggiato sulle altre regioni. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e nubi basse sulla Pianura Padana. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 8 novembre

Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi sul versante adriatico con piogge sulle coste, asciutto altrove con schiarite salvo residui fenomeni sul basso Lazio. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata nuvolosità in generale aumento con piogge sparse sul Lazio meridionale. Temperature minime in rialzo e massime stabili. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 8 novembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge su Sardegna, Sicilia occidentale e coste di Campania, Molise e Puglia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maltempo in intensificazione sulla Sardegna. Tra la serata e la notte maltempo in spostamento su Sicilia e regioni meridionali, residui fenomeni anche sulla Sardegna. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

