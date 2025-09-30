Meteo domani 1 ottobre: arriva aria fredda sul Mediterraneo, tempo instabile in Italia con piogge e temporali

Situazione sinottica europea Anticiclone delle Azzorre che dall’Atlantico si espande verso i settori occidentali del continente con massimi al suolo intorno a 1020 hPa. Una goccia fredda si muove invece sui settori centro-orientali del continente, appena sotto un robusto anticiclone con massimi fino a 1035 hPa tra Scandinavia e Russia. Profonda area depressionaria invece tra Groenlandia e Islanda con minimi al suolo intorno a 985 hPa.

Previsioni meteo per domani, 1 ottobre

Al Nord: Al mattino molte nubi su Pianura Padana ed Appennino emiliano-romagnolo con piogge sparse e temporali, specie sulla Romagna, schiarite altrove. Al pomeriggio fenomeni isolati su Piemonte, rilievi tra Lombardia e Triveneto con neve oltre i 1700-1900 metri e sull’Emilia Romagna con neve in Appennino oltre i 1900-2000 metri. In serata e nottata tempo in miglioramento con schiarite, maggiori addensamenti al Nord-Ovest con locali piogge e neve in montagna a quote alte. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari da mossi ad agitati.

Previsioni meteo per domani, 1 ottobre

Al Centro: Al mattino tempo instabile sulle regioni adriatiche con piogge sparse, asciutto il versante tirrenico con schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, più intensi e diffusi sul versante adriatico. In serata e la notte ancora maltempo sul versante adriatico con neve in Appennino fin verso i 1500-1800 metri. Temperature minime in lieve rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari da poco mossi a molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 1 ottobre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su settori adriatici e Sicilia, variabilità asciutta altrove e schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, ancora soleggiato sulla Sardegna. Tra la serata e la notte maltempo che insiste sulle regioni adriatiche con temporali anche intensi, isolati fenomeni altrove. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.