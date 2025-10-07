Meteo Roma – Alta pressione e tempo stabile nei prossimi giorni, ecco le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì da parte del Centro Meteo Italiano! La saccatura depressionaria che nei giorni scorsi ha alimentato instabilità sull’Italia si è ormai spostata verso i Balcani, lasciando spazio a un rafforzamento dell’alta pressione sul Mediterraneo. Questo porterà condizioni meteo più stabili nel corso della giornata, con ampie schiarite e una generale tregua da fenomeni. Alcune regioni meridionali, però, potrebbero risentire di correnti più fresche e ventilazione che mantiene qualche nube sparsa. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, martedì 7 ottobre

A Roma la giornata trascorrerà con clima sereno o al più poco nuvoloso, senza precipitazioni previste. Il cielo rimarrà stabile, protetto dall’azione dell’anticiclone. Le temperature saranno in ripresa: la minima attesa si collocherà intorno ai +11 °C, la massima potrà salire fino a circa +23 °C / 24 °C. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in calo nei valori minimi su Roma e comprese tra i +10/+11°C della notte ed i +20/+21°C del pomeriggio.

Tendenza per i prossimi giorni

Nei prossimi giorni il tempo dovrebbe mantenersi mediamente stabile a Roma, grazie al dominio dell’alta pressione sull’area. Le giornate si preannunciano soleggiate o con poche velature, e le temperature tenderanno a restare miti, anche in lieve rialzo nei valori massimi, che potranno avvicinarsi ai 25 °C verso metà settimana. Di seguito la tendenza meteo per la settimana.

Situazione meteo prevista per il weekend

Il periodo sembra favorevole per un consolidamento dell’ottobrata a Roma, con giornate asciutte e clima gradevole. Tuttavia, l’equilibrio è comunque da monitorare: correnti fresche, movimenti depressionari o spifferi instabili potrebbero intervenire occasionalmente, specialmente verso il weekend. Per ora, però, previsto un intervallo meteorologico stabile e dal sapore autunnale, senza fenomeni rilevanti all’orizzonte.

