Meteo domani 10 febbraio: nuvole in transito e qualche pioggia in Italia, nuovo peggioramento dalla sera

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Campania, Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità con precipitazioni sparse sulle regioni Peninsulari, più asciutto su Sardegna e Sicilia. In serata e nella notte tempo in graduale miglioramento, salvo piogge e temporali in arrivo sulla Sardegna. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.