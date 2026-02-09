Meteo domani 10 febbraio: nuvole in transito e qualche pioggia in Italia, nuovo peggioramento dalla sera

Situazione sinottica europea
Promontorio anticiclonico che si muove tra basso Atlantico e Penisola Iberica con massimi di pressione al suolo intorno a 1020 hPa. Più a nord una serie di profonde circolazioni depressionaria si muovono verso l’Europa occidentale con minimi al suolo fino a 975 hPa. Alta pressione sull’Europa orientale con massimi intorno a 1020 hPa sull’Ucraina.
Previsioni meteo per domani, 10 febbraio
Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori ma con tempo asciutto, deboli piogge solo su Liguria e Friuli Venezia-Giulia. Al pomeriggio ancora precipitazioni possibili sulla Liguria, più asciutto altrove con cieli nuvolosi. In serata e nottata peggiora con fenomeni a partire da Nord-Ovest ed in estensione verso i settori orientali, neve sulle Alpi oltre i 600-1000 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 10 febbraio
Al Centro: Al mattino nuvolosità e schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto, locali piogge su coste di Toscana e Lazio. Nel pomeriggio locali fenomeni sulle zone interne, più asciutto altrove con molte nuvole. In serata e nella notte peggioramento in arrivo con precipitazioni a partire da Toscana e Lazio, più asciutto altrove. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 10 febbraio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Campania, Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità con precipitazioni sparse sulle regioni Peninsulari, più asciutto su Sardegna e Sicilia. In serata e nella notte tempo in graduale miglioramento, salvo piogge e temporali in arrivo sulla Sardegna. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.
