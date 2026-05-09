Meteo domani 10 maggio: tempo di nuovo in peggioramento in Italia con piogge e temporali sparsi su queste regioni

Situazione sinottica europea Un promontorio anticiclonico si muove dal Mediterraneo centrale verso quello orientale, lasciando spazio al transito di una saccatura atlantica in movimento da ovest verso est e portando un nuovo peggioramento delle condizioni meteo in Italia. Vasta saccatura depressionaria che si allunga tra Atlantico e Penisola Iberica con un minimo al suolo intorno a 1005 hPa poco ad ovest del Portogallo. Flusso perturbato che si muove tra Islanda e Scandinavia con diversi minimi al suolo fino a 1000 hPa. Robusto anticiclone che si eleva dall’Atlantico occidentale verso nord-est fino a lambire l’Islanda e con massimi al suolo fino a 1035 hPa sul medio Atlantico.

Previsioni meteo per domani, 10 maggio

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con associate piogge sparse, più asciutto al Nord-Est. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse su tutto il settentrione. In serata e in nottata ancora tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge da isolate a sparse. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 10 maggio

Al Centro: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con cieli nuvolosi ed associate piogge sparse. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. In serata ancora delle residue precipitazioni, mentre nella notte tempo più asciutto ma con molta nuvolosità in transito, anche bassa e compatta. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 10 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi in transito con associate piogge da isolate a sparse, più asciutto con anche delle schiarite tra Sicilia e bassa Calabria. Al pomeriggio ancora qualche fenomeno tra Campania, Molise, Puglia e Basilicata, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata tempo più asciutto ma con ancora molta nuvolosità in transito. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

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