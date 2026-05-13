Meteo domani 14 maggio: tempo instabile in Italia con piogge e temporali su queste regioni

Situazione sinottica europea Anticiclone delle Azzorre elevato in Atlantico con massimi al suolo fino a 1030 hPa a nord delle omonime Isole. Allo stesso tempo una circolazione depressionaria colma di aria più fredda si muove dal Mare del Nord verso l’Europa con un minimo di pressione al suolo intorno a 990 hPa tra Mare de Nord e Scandinavia ed in allungamento sull’Europa centro-occidentale, con correnti fresche e instabili che vanno ad interessare anche la Penisola Italiana.

Previsioni meteo per domani, 14 maggio

Al Nord: Al mattino precipitazioni tra Lombardia, Trentino e Veneto, con neve sulle Alpi dai 1600 metri. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con piogge e temporali sparsi, più intensi lungo il Po, Veneto e Friuli. In serata residue precipitazioni sulle regioni di nord-est; quota neve in calo fin verso i 1200-1500 metri. Più asciutto nella notte. Temperature minime stazionarie e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 14 maggio

Al Centro: Al mattino cieli poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio locali precipitazioni tra basso Lazio e Abruzzo con nuvolosità in aumento. In serata e in nottata tempo nuovamente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 14 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino stabilità prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Campania, Molise, Puglia e Basilicata, tempo invariato altrove. In serata e in nottata residui piovaschi sul basso Tirreni, migliora altrove con ampie schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

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