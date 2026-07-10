Meteo domani 11 luglio: fine settimana che inizia con instabilità soprattutto sull’Italia settentrionale, ecco i dettagli

Situazione sinottica europea Campo dia alta pressione tra Atlantico ed Europa occidentale con massimi al suolo fino a 1030 hPa. Al Mediterraneo centrale si avvicina però un piccolo cavo d’onda responsabile di un aumento dell’instabilità sull’Italia. Sui settori orientali del continente insiste e si isola una vasta goccia d’aria fredda con un minimo di pressione al suolo intorno a 1010 hPa. Flusso perturbato che scorre invece molto a nord, oltre l’Islanda.

Previsioni meteo per domani, 11 luglio

Al Nord: Al mattino molti addensamenti specie sulla Pianura Padana con locali piovaschi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi, Prealpi e Appennino ed in sconfinamento sulle pianure specie al Nord-Ovest. In serata e in nottata tendenza al miglioramento con schiarite, salvo residui fenomeni sulle Alpi occidentali. Temperature minime stabili o in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 11 luglio

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino sul versante adriatico, ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata torna la stabilità ovunque con ampie schiarite. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 11 luglio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio possibile qualche temporale nelle zone interne tra Molise, Basilicata e Calabria, stabile altrove con cieli soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

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