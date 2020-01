Meteo Domani 12 Gennaio 2020: anticiclone predominante ma qualche pioggia al Sud Italia

La situazione sinottica sull’Europa

L’anticiclone si allunga dalla Penisola Iberica all’Europa centrale con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa lambendo anche l’Italia dove il tempo rimarrà generalmente stabile specie sulle regioni centro settentrionali. Una debole circolazione depressionaria insiste invece sul Nord Africa, con valori di pressione al livello del mare fino a 1020 hPa in corrispondenza della Tunisia, portando qualche precipitazione anche sulla nostra Penisola. Profonde depressioni transitano alle alte latitudini con valori al suolo fino a 950 hPa sull’Islanda.

Previsioni meteo per domani, 12 Gennaio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, qualche nebbia o foschia solo in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora tempo asciutto e generalmente soleggiato, qualche addensamento innocuo solamente sulle Alpi e lungo il corso del Po. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con qualche nube in transito, nebbie in formazione sulla pianura. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli dai quadranti Occidentali. Mari da poco mossi a quasi calmi.

Al Centro: Al mattino qualche nube sparsa sulle regioni adriatiche ma con tempo asciutto, soleggiato sul versante tirrenico. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità con sole prevalente sia sulle coste che sulle zone interne, qualche addensamento solo sull’Abruzzo ma senza fenomeni. In serata ancora tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli generalmente da Nord o da Ovest. Mari poco mossi o localmente mossi.

[multipage]

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse e locali nevcate, più stabile solo sui settori tirrenici e sulla Sicilia ma con molte nubi sparse. Al pomeriggio addensamenti anche compatti sia sui settori Peninsulari che sulla Sicilia con possibili piogge, maggiori schiarite sulla Sardegna. In serata tempo instabile specie su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, asciutto sulle altre regioni ma con nubi sparse alternate solo a locali schiarite. Neve oltre i 1200-1400 metri di quota. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati Nord Orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.