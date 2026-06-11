Meteo domani 12 giugno: alta pressione in rinforzo e tempo in prevalenza stabile sull’Italia

Situazione sinottica europea Vasto e robusto campo di alta pressione che si impone tra Atlantico ed Europa occidentale con massimi al suolo fino a 1025 hPa. Questa si estende anche sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo prevalentemente stabili sull’Italia. Area depressionaria con aria più fredda che si muove invece tra Islanda e Scandinavia con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa.

Previsioni meteo per domani, 12 giugno

Al Nord: Al mattino cieli parzialmente nuvolosi su gran parte delle regioni, con nubi più compatte sui rilievi alpini e sull’Appennino settentrionale, locali fenomeni sulle Alpi orientali di confine. Al pomeriggio graduale diradamento delle nubi con ampie schiarite fino a cieli sereni su tutte le zone di pianura e sui versanti padani. In serata e in nottata tempo stabile e sereno ovunque, senza fenomeni. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 12 giugno

Al Centro: Al mattino cielo parzialmente nuvoloso sui settori interni e appenninici, più soleggiato lungo le coste tirreniche e adriatiche. Al pomeriggio rapido miglioramento con cieli sereni su tutta l’area, nessun fenomeno atteso. In serata e in nottata condizioni di bel tempo consolidate, cieli sereni e visibilità ottima. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 12 giugno

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli prevalentemente sereni su tutte le regioni meridionali e sulle isole maggiori. Al pomeriggio tempo nel complesso stabile con cielo sereno, non si escludono isolati e brevi rovesci sui rilievi calabresi e della Sicilia orientale. In serata e in nottata ritorno a condizioni di generale stabilità, cieli sereni ovunque. Temperature minime e massime in lieve calo. Venti moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

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