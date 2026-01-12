Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Lunedì 12 Gennaio
Meteo domani 13 gennaio: fase di tempo stabile con l’alta pressione, tornano le nubi basse in Italia

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 13 gennaio: fase di tempo più stabile con il promontorio anticiclonico che si muove sul Mediterraneo centrale, tornano però le nubi basse

Previsioni meteo in Italia per domani 13 gennaio 2026

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione sul Mediterraneo centrale con massimi al suolo fino a 1025 hPa e condizioni meteo più stabili in Italia. Una saccatura si muove invece tra Atlantico e Penisola Iberica, collegata ad un profondo vortice depressionario con minimo intorno a 980 hPa nei pressi dell?Islanda. Aria fredda ancora presente invece sui settori orientali del continente che si estende fin verso la Turichia.

Previsioni meteo per domani, 13 gennaio

Al Nord: Al mattino tempo stabile ma con molte nuvole anche basse e compatte su coste e pianure, deboli piogge su Liguria e Friuli Venezia-Giulia. Al pomeriggio locali pioviggini sulla Liguria, asciutto altrove ma con molte nuvole. In serata e nottata poche variazioni con piogge sulla Liguria e variabilità asciutta altrove. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 13 gennaio

Al Centro: Al mattino nuvolosità su tutte le regioni ma con tempo asciutto, deboli piogge sull’alta Toscana. Al pomeriggio ancora tempo stabile ovunque con nubi sparse e schiarite. Tra la serata e la notte non sono attese particolari variazioni con addensamenti bassi su Toscana e Umbria. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 13 gennaio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiore nuvolosità su Campania e Molise. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di stabilità con ampie schiarite. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

