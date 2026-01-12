Meteo domani 13 gennaio: fase di tempo stabile con l’alta pressione, tornano le nubi basse in Italia

Situazione sinottica europea Campo di alta pressione sul Mediterraneo centrale con massimi al suolo fino a 1025 hPa e condizioni meteo più stabili in Italia. Una saccatura si muove invece tra Atlantico e Penisola Iberica, collegata ad un profondo vortice depressionario con minimo intorno a 980 hPa nei pressi dell?Islanda. Aria fredda ancora presente invece sui settori orientali del continente che si estende fin verso la Turichia.

Al Nord: Al mattino tempo stabile ma con molte nuvole anche basse e compatte su coste e pianure, deboli piogge su Liguria e Friuli Venezia-Giulia. Al pomeriggio locali pioviggini sulla Liguria, asciutto altrove ma con molte nuvole. In serata e nottata poche variazioni con piogge sulla Liguria e variabilità asciutta altrove. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità su tutte le regioni ma con tempo asciutto, deboli piogge sull’alta Toscana. Al pomeriggio ancora tempo stabile ovunque con nubi sparse e schiarite. Tra la serata e la notte non sono attese particolari variazioni con addensamenti bassi su Toscana e Umbria. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiore nuvolosità su Campania e Molise. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di stabilità con ampie schiarite. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

