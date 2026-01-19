Meteo Roma – Molta nubi almeno fino a metà settimana ma poche piogge, possibile peggioramento nel weekend

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede una circolazione depressionaria con minimo al suolo di circa 1000 hPa in movimento tra nord Africa e Mediterraneo, portando forte maltempo sulle Isole Maggiori e regioni ioniche, con condizioni meteo a tratti instabili anche sulle regioni centrali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Avvio di settimana dunque con molta nuvolosità in transito. Al mattino cieli nuvolosi si tutta la regione con possibili locali piogge sui settori meridionali. Nel pomeriggio non escluso qualche isolato piovasco anche sul Lazio centro-settentrionale, Roma inclusa. Tra la serata e la notte ancora molte nubi ma con tempo per lo più asciutto. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento nei valori minimi su Roma e comprese tra i +9/+10°C di minima ed i +13/+14°C di massima.

Meteo Roma martedì 19 gennaio

Giornata di domani stabile con disturbi nuvolosi. Al mattino avremo infatti tempo asciutto su tutta la regione con della nuvolosità medio-alta in transito che renderà i cieli poco o parzialmente nuvolosi sul Lazio, irregolarmente nuvolosi sui settori meridionali della regione. Al pomeriggio nuvolosità in lieve aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra la serata e la notte non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile e cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in calo nei valori minimi su Roma e comprese tra i +6/+7°C di minima ed i +13/+14°C di massima.

Molte nubi in settimana, ma poche piogge

Circolazione depressionaria in azione sul Mediterraneo centro-occidentale piloterà molte nubi sul Lazio fino a metà settimana, ma con basso rischio di pioggia su Roma. Maggiori schiarite attese da giovedì, ma con nuova nuvolosità che si avvicina da ovest durante i giorni a seguire, con possibile peggioramento nel weekend.

