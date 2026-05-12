Meteo domani 13 maggio: transito di una saccatura che porta piogge e temporali verso il Centro-Sud

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse, più intense sulla Campania, più stabile e con schiarite su Sicilia e Calabria. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge sparse, sole prevalente su Calabria e Isole Maggiori. In serata e in nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite, salvo residui fenomeni sulle coste tirreniche. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.