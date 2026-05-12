Meteo domani 13 maggio: transito di una saccatura che porta piogge e temporali verso il Centro-Sud

Situazione sinottica europea
Un campo di alta pressione si espande sull’Atlantico con massimi al suolo fino a 1035 hPa a nord delle Isole Azzorre. Allo stesso tempo una circolazione depressionaria colma di aria più fredda si muove dal Mare del Nord verso l’Europa con un minimo di pressione al suolo intorno a 995 hPa sul Mar Baltico. Saccatura depressionaria che interessa anche il Mediterraneo centrale portando instabilità con piogge e temporali.
Previsioni meteo per domani, 13 maggio
Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio attese ampie schiarite specie sulla Pianura Padana, locali acquazzoni in Appennino. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite, salvo locali fenomeni sulle Alpi centro-orientali con neve fino ai 1700-1900 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 13 maggio
Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con associate piogge sparse, specie tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio ancora instabilità con acquazzoni e temporali soprattutto nelle zone interne, schiarite sulle coste toscane. In serata e nella notte tempo in miglioramento con esaurimento dei fenomeni e schiarite sui settori tirrenici. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari da mossi ad agitati.
Previsioni meteo per domani, 13 maggio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse, più intense sulla Campania, più stabile e con schiarite su Sicilia e Calabria. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge sparse, sole prevalente su Calabria e Isole Maggiori. In serata e in nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite, salvo residui fenomeni sulle coste tirreniche. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.
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Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.